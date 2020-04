Facebook : Le titre s'envole après les résultats trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions Facebook s'envolent de près de 7% à la Bourse de Wall Street, ce qui place sa capitalisation boursière à environ 590 milliards de dollars, après la publication des résultats trimestriels qui ont rassuré les investisseurs.



Le bénéfice net du premier trimestre a augmenté au premier trimestre pour atteindre 4,9 milliards de dollars, ou 1,71 dollar par action, contre 2,4 milliards de dollars, ou 85 cents par action, un an plus tôt, a annoncé la société de Menlo Park, en Californie.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 18% à 17,7 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes, les revenus publicitaires ayant augmenté de 19% à 17,4 milliards de dollars, également au-dessus du consensus, même si le Covid-19 a eu un impact significatif sur la demande des annonceurs à partir de la deuxième semaine de Mars.



Selon les analystes, l'aspect le plus important sur les résultats était le commentaire selon lequel la société a vu une 'stabilisation' de ses activités de fin mars à avril.



'Après la forte baisse initiale des revenus publicitaires en mars, nous avons vu des signes de stabilité se refléter au cours des trois premières semaines d'avril, où les revenus publicitaires ont été à peu près stables par rapport à la même période il y a un an', a indiqué la société.



