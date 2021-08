Facebook : Le Royaume-Uni s'inquiète du rachat de Giphy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a déclaré jeudi s'inquiéter des conséquences du projet de rachat de Giphy par Facebook.



Pour la Competition and Markets Authority (CMA), l'acquisition du premier et plus grand moteur de recherche de Gifs par le géant des réseaux sociaux pourrait réduire la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne.



'Sachant que la plupart des grands médias sociaux qui rivalisent avec Facebook ont recours aux Gifs de Giphy et qu'il n'existe qu'un seul autre fournisseur de Gifs - à savoir Tenor (Google) - ces plateformes n'auront que très peu de choix', explique la CMA dans les conclusions provisoires de son enquête.



La CMA indique qu'elle attend désormais de recevoir les réponses de toutes les parties intéressées avant le 2 septembre et les avis visant à remédier à ces problèmes avant le 25 août.



Sa décision finale sera rendue le 6 octobre.



Si ses conclusions provisoires devaient être confirmées, Facebook pourrait être forcé de renoncer purement et simplement à l'acquisition de Giphy.



