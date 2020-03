Facebook : Le conseil d'administration se féminise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Facebook a annoncé hier soir la nomination de deux femmes d'affaires, Nancy Killefer et Tracey Travis, à son conseil d'administration, désormais composé à 40% de femmes.



Consultante chez McKinsey jusqu'à son départ à la retraite en 2013, Nancy Killefer a travaillé au sein du cabinet de conseil avec des entreprises issues des secteurs de la distribution, de la consommation, de la restauration et des hautes technologies, indique Facebook dans un communiqué.



Elle a également occupé divers postes à responsabilité au sein de l'administration américaine, fait valoir le réseau social.



Quant à Tracey Travis - actuellement directrice financière du groupe de cosmétiques Estée Lauder - elle bénéficie d'une riche carrière qui l'a vue passer, entre autres, chez Ralph Lauren, Pepsi ou General Motors.



En tenant compte de Peggy Alford et Sheryl Sandberg, qui siégeaient déjà au conseil, le conseil d'administration est désormais composé de quatre femmes pour un total de 10 membres.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FACEBOOK en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok