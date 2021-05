Facebook : Le conseil appuie la décision de suspendre Trump

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Facebook a fait savoir mercredi que son conseil de surveillance avait appuyé la décision consistant à suspendre les comptes de l'ancien président américain Donald Trump.



Dans ses conclusions, le comité de supervision estime toutefois que la suspension, en janvier dernier, des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump pour une durée 'indéterminée' ne constitue pas une mesure 'appropriée'.



L'organe rappelle en effet que les sanctions généralement prises par le réseau social incluent la suppression des contenus incriminés, la suspension temporaire ou définitive des comptes concernés, mais jamais une exclusion pour une durée inconnue.



Le conseil de surveillance enjoint donc Facebook, et ce dans un délai de six mois, à trouver une réponse adaptée à la question, et surtout conforme aux règles qui s'appliquent au reste de ses utilisateurs.



Au mois de janvier, Facebook avait suspendu jusqu'à nouvel ordre les comptes de Donald Trump dans le sillage des violences perpétrées par ses partisans lors de l'envahissement du Capitole.



