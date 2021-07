Facebook : Le bénéfice net a doublé au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Facebook a atteint les 29 Mds$ au 2e trimestre, soit une augmentation de 56% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est tirée par la croissance des revenus publicitaires au deuxième trimestre 2021 avec une hausse de 47 % du prix moyen par annonce en un an, et une hausse de 6% du nombre d'annonces diffusées.



Dans ces conditions, le géant des réseaux sociaux a vu son EBIT plus que doubler entre le 2e trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021, passant de 6 à 12,3 Mds$.



Dans le même temps, le bénéfice net de Facebook a lui aussi doublé, passant de 5,2 à 10,4 Mds$. Par conséquent, le BPA est passé de 1,80 à 3,61 dollars au 2e trimestre, en l'espace de douze mois.



Facebook s'attend à un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires des 3e et 4e trimestres sur une base séquentielle.

La firme confirme enfin un niveau de dépense compris entre 70 et 73 Mds$ en 2021, afin de saisir les opportunités de croissance à long terme.





