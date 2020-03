Facebook : Lancement d'un thème sombre pour WhatsApp

(CercleFinance.com) - La mode des thèmes sombres pour les applications smartphones continue de se répandre : Facebook vient ainsi de mettre à jour son service de messagerie instantanée WhatsApp avec cette fonctionnalités.



La mise à jour, progressive, concerne à la fois les appareils sous iOS et ceux sous Android.



Rappelons que le mode sombre permet d'obtenir une meilleure lisibilité de l'écran dans des conditions de faible éclairage (et permet de ne pas être ébloui la nuit par de grands aplats blanc lumineux). Il permet également d'économiser de la batterie sur les écrans AMOLED, les pixels noirs étant alors éteints.



