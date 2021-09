Facebook : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi son objectif de cours sur Facebook, qu'il fait passer de 425 à 440 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche consacrée à la publicité en ligne, le courtier américaine fait valoir qu'à l'instar d'Alphabet (Google), le réseau social se négocie sur la base d'une valorisation raisonnable au vu de sa croissance.



'Facebook a surperformé le Nasdaq depuis le début de l'année, et pourtant sa valorisation reste séduisante à 23 fois les bénéfices attendus pour 2022', écrit Jefferies.



Le broker souligne par ailleurs que le groupe s'est donné des objectifs prudents pour la seconde moitié de l'année, alors qu'il a systématiquement battu les prévisions du consensus au cours des 11 trimestre écoulés.



