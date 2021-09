Facebook : Goldman Sachs démarre avec un conseil acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a démarré lundi le suivi de l'action Facebook avec un conseil acheteur et un objectif de cours de 455 dollars dans le cadre d'une note d'initiation sur les valeurs de l'Internet.



Dans son étude, l'analyste salue un 'leader' dans le monde des réseaux sociaux qui a su investir dans différents domaines (vidéo, commerce électronique, paiements, messagerie, réalité virtuelle) afin de faire évoluer sa plateforme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.