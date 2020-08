Facebook : En hausse, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook grimpe de +2,5%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce ce lundi revoir à la hausse son objectif de cours, tout en maintenant sa recommandation 'Achat', sur celui-ci.



La cible du broker passe ainsi de 300 à 310 dollars.



'Notre enquête exclusive auprès de plus de 800 utilisateurs d'Instagram aux États-Unis et nos analyses soutiennent notre opinion selon laquelle la fonctionnalité Reels pourrait être le prochain catalyseur de Facebook. Dans notre enquête, environ 50% des utilisateurs de Reels s'engagent quotidiennement et plus de 80% sont susceptibles de continuer à utiliser Reels à l'avenir', apprécie le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FACEBOOK en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok