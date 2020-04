Facebook : En hausse, mais un analyste corrige sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook avance ce lundi de +0,2%, alors que l'analyste Credit Suisse a revu à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, ainsi que ses estimations de bénéfices, s'inquiétant de l'exposition du réseau social aux petites et moyennes entreprises, qui peuvent représenter jusqu'à 20% des revenus.



Le courtier a abaissé, ainsi, sa cible, de 272 dollars à 234 dollars, et a abaissé son estimation de BPA 2020 de 11,35 dollars à 8,76 dollars.



Credit Suisse a toutefois maintenu sa recommandation 'surperformance' sur la valeur.



Rappelons que Facebook publiera ses résultats du premier trimestre le 29 avril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FACEBOOK en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok