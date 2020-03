Facebook : En baisse après un avertissement lié au COVID-19

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook recule de -3% ce mercredi, alors que le groupe a averti que son entreprise était affectée par l'épidémie de Covid-19.



Dans un communiqué publié mardi soir, le plus grand réseau social en ligne du monde a en effet déclaré qu'il constatait un 'affaiblissement' de ses activités publicitaires dans les pays prenant des mesures importantes pour réduire la propagation de la pandémie. Pourtant, l'utilisation de sa messagerie dans ces pays se porte bien, augmentant de plus de +50%.



De même, les appels vocaux et vidéo ont plus que doublé sur les applications Messenger et WhatsApp dans les endroits les plus durement touchés par le virus.



