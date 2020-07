Facebook : Credit Suisse relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Facebook de 258 dollars à 305 dollars, avant les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés après la clôture du 29 juillet.



Facebook a indiqué qu'il comptait 140 millions de profils d'entreprises, dont seulement 8 millions sont des annonceurs payants, a déclaré Credit Suisse dans une note de recherche.



Le bureau d'analyses a indiqué que l'environnement actuel suggère non seulement qu'il devrait y avoir un plus grand nombre de profils commerciaux, mais que la conversion d'annonceurs gratuits en annonceurs payants devrait également augmenter.



Credit Suisse maintient ainsi sa note de 'surperformance' sur le titre, évoquant un potentiel de croissance des revenus publicitaires meilleur que prévu.



