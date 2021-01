Facebook : Credit Suisse abaisse légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a légèrement abaissé son objectif de cours pour les actions Facebook à 325 dollars - contre 330 dollars précédemment - et a aussi réduit ses estimations 2021 concernant le géant des réseaux sociaux. Il maintient cependant sa note de 'surperformance' sur le titre.



À court terme, les vérifications des annonceurs indiquent une croissance du budget publicitaire meilleure que prévu pour Facebook et Instagram, a déclaré le courtier, portant ses prévisions de croissance des revenus pour le quatrième trimestre 2020 à 26%, contre 24% auparavant.



Credit Suisse a toutefois déclaré qu'il prévoyait désormais un démarrage plus lent en 2021 et réduit ses prévisions de croissance pour 2021 à 26%, par rapport à ses prévisions précédentes de + 27%.



Facebook publiera ses résultats du quatrième trimestre après la négociation le 27 janvier.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.