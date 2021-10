Facebook : BofA toujours à l'achat après le changement de nom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 400 dollars sur Facebook après la décision par le groupe technologique de se rebaptiser 'Meta' après 17 ans sous son nom d'origine.



Dans une note de recherche, la banque américaine explique la décision du géant de l'Internet par la part grandissante d'applications comme Instagram et WhatsApp au sein de ses activités, et par la perception de plus en plus négative entourant la marque Facebook.



En ce qui concerne les ambitions affichées par le groupe dans le 'Metavers', son projet d'univers virtuel, BofA estime que les investissements annuels de 10 milliards de dollars prévus dans le domaine parlent pour eux-mêmes.



La firme estime à ce titre que la réalité virtuelle pourrait générer des marchés intéressants, estimés à plusieurs milliards de dollars, par exemple pour obtenir des billets virtuels pour le Superbowl, suivre des cours de cuisine avec un chef-vedette ou essayer des lunettes de soleil en ligne.



Si BofA reconnaît le potentiel 'transformatif' du projet, la banque met aussi en avant le risque de destruction de capital qui y est associé, avec des investissements susceptibles de se monter à plus de 50 milliards de dollars avant d'être rentabilisés.



Dans sa note, Bank of America évoque par ailleurs le risque de perte de vue de ses principaux métiers (Facebook, Instagram), ainsi que la possible concurrence d'Apple dans le secteur, autant d'éléments que l'établissement estime à l'origine de l'accueil pour l'instant mitigé réservé à Wall Street au projet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.