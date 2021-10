Facebook : Bank of America rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur Facebook tout en portant son objectif de cours de 385 à 400 dollars au lendemain de la parution des comptes de troisième trimestre du média social.



Dans son étude, le courtier américain met en avant la faiblesse des résultats trimestriels du groupe technologique, qu'il explique par la mise en place du suivi d'activité d'Apple, une mesure qui reposant sur l'instauration d'un identifiant IFDA permettant de réaliser de la publicité ciblée.



BofA préfère outefois retenir de la publication les investissements massifs dévoilés par le groupe (29-34 milliards de dollars en 2022, après 19 milliards en 2021), qu'il destine pour l'essentiel au projet de 'métavers' animé par la réalité virtuelle.



Cet investissement - qui pourrait bien totaliser 50 milliards de dollars avant d'atteindre la rentabilité - va constituer le moteur du cours de Bourse de Facebook au cours des cinq à 10 prochaines années, promet le broker.



En attendant, les difficultés liées à la mise en oeuvre de l'identifiant publicitaire IFDA sont appelées à s'estomper, poursuit BofA, ce qui explique les perspectives meilleures que prévu communiquées pour le quatrième trimestre, une tendance qui pourrait selon lui se prolonger en 2022 malgré les investissements soutenus consentis par le groupe.



