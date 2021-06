Facebook : Facebook atteint à son tour le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation

(BFM Bourse) - Dernier GAFAM à franchir le seuil des 1000 milliards de dollars, Facebook s'est envolé à Wall Street lundi (+4,2%) après la décision d'un juge fédéral en sa faveur concernant ses pratiques anticoncurrentielles.

Le "petit" dernier -créé en 2004- des mastodontes américains de la technologie rejoint à son tour le cercle fermé des groupes valorisés plus d'un milliard de dollars, au sein duquel il ne côtoie que les autres GAFAM et le géant pétrolier Saudi Aramco. Il n'aura donc fallu que 17 ans au réseau social au groupe créé par Mark Zuckerberg pour atteindre ce seuil, effaçant des tablettes le précédent record établi par Google qui avait réussi ce tour de force en 21 ans (contre 24 ans pour Amazon, 42 pour Apple et 44 pour Microsoft).

Déjà sur une dynamique très positive avant la séance de lundi (+30,2% depuis le 1er janvier à ce stade), le titre Facebook a ajouté 4,18% à ses gains accumulés sur la première partie en cette première séance de la semaine, aidé par le rejet, par un juge fédéral, des plaintes pour pratiques anticoncurrentielles formulées en 2020 par l'autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs généraux de nombreux États américains.

La FTC et les procureurs représentant 48 États et territoires estimaient que Facebook abusait de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence et demandaient notamment à la justice de forcer l'entreprise à se séparer d'Instagram et WhatsApp. Mais selon le juge James Boasberg, "la FTC n'est pas parvenue à présenter suffisamment de faits pour établir de manière plausible" que le groupe disposait vraiment d'un pouvoir monopolistique sur les réseaux sociaux.

La plainte de l'agence "ne dit presque rien de concret sur la question clé du pouvoir réel de Facebook (...), c'est presque comme si l'agence s'attendait à ce que le tribunal approuve sans broncher l'idée répandue selon laquelle Facebook est un monopole", remarque le magistrat dans son argumentaire.

Près de trois ans après qu'Apple Inc. soit devenue la première société américaine cotée en bourse à atteindre la barre des 1.000 milliards de dollars de valorisation, quatre autres entreprises technologiques américaines affichent donc désormais des valorisations à 13 chiffres - ce qui représente, à titre d'exemple, plus du double de la plus grosse capitalisation européenne, LVMH pointant à 402 milliards de dollars à la clôture de lundi.

Collectivement, les GAFAM atteignent désormais une valorisation record de 8.684 milliards de dollars, et ont ainsi ajouté près de 5.000 milliards de dollars depuis leur creux touché à moins de 4.000 milliards en mars 2020. À eux cinq, ils pèsent l'équivalent de 3,6 fois la valorisation combinée des 40 entreprises de l'indice vedette tricolore, la capitalisation boursière d'Apple correspondant à elle seule à 93,7% de celle du CAC 40.

