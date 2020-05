Facebook : A dévoilé les premiers membres de sa Cour suprême

(CercleFinance.com) - Le groupe Facebook a dévoilé les 20 premiers membres de son futur conseil de surveillance (10 hommes et 10 femmes), dont les décisions s'imposeront au réseau social.



De fait, ce comité de surveillance est régulièrement qualifié de 'Cour Suprême' de Facebook.



Les membres de ce conseil ont été désignés, pour quatre d'entre eux (nommés coprésidents), directement par Facebook. La nomination des 16 autres a fait l'objet d'un échange entre le groupe et les coprésidents. Disposant de son propre budget, le conseil de surveillance doit compter en tout et pour tout 40 membres.



Parmi les premiers membres, on trouve Helle Thorning-Schmidt, ancienne Première ministre du Danemark, mais aussi Tawakkol Karman, ancienne lauréate du Prix Nobel de la Paix.



