Exclusive network : Hausse de 29% du CA brut annuel

(CercleFinance.com) - Exclusive Networks publie un chiffre d'affaires brut de 3,3 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, en hausse de 29,5% par rapport à 2020 et de 15,1% y compris Veracomp en 2020, dont des revenus IFRS de 2,5 milliards (+31,3%).



Le spécialiste des technologies de cybersécurité a, pour la première fois de son histoire, dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires brut sur un trimestre, avec une demande forte sur le marché des grandes entreprises et un nombre croissant de larges contrats.



'Nous anticipons la poursuite de la forte dynamique de marché sur le court comme sur le moyen terme. Nous reconfirmons nos objectifs de profitabilité pour 2021 et nos objectifs moyen terme', déclare le CEO Jesper Trolle.



