Exclusive network : Débuts poussifs sur le marché parisien pour le champion de la cybersécurité

(BFM Bourse) - Détenu par le fonds britannique Permira depuis 2018 mais basé à Boulogne-Billancourt, le distributeur de logiciels de sécurité informatique Exclusive Networks s'est introduit sur le compartiment A d'Euronext dans un relatif anonymat fin septembre dernier.

En cette année faste en introductions en Bourse sur Euronext, une opération à plusieurs centaines de millions valorisant un groupe près de 2 milliards d'euros est passée quasiment inaperçue le 29 septembre dernier. Le fournisseur franco-britannique de solutions de cybersécurité Exclusive Networks a de fait rejoint la longue liste des néophytes arrivés sur les marchés en 2021. Euronext précise qu'il s'agissait de la 78e cotation d’une société technologique sur Euronext en 2021, et de la 3e "large cap" (valorisée plus d'un milliard d'euros) technologique introduite sur Euronext Paris en 2021, après Believe et OVH Cloud.

Exclusive Networks était de fait valorisée 1,8 milliard d'euros à l'issue de l'opération au cours de laquelle le groupe a levé 366 millions d’euros, un montant porté à un peu plus de 372 millions d'euros avec l'exercice d'environ 10% de l'option de surallocation. "En conséquence, le nombre total d’actions Exclusive Networks offertes dans le cadre de son introduction en Bourse s’élève à 18,6 millions" précise le groupe dans son communiqué en date du 22 octobre dernier, ajoutant que le flottant s'élève ainsi à 20,3% au terme de l'opération.

Les fonds levés serviront notamment à des rachats

Malgré une "forte demande émanant d'investisseurs institutionnels de premier rang, en France et à l'étranger" selon les termes du groupe, le prix de l'offre avait été fixé à 20 euros par action, soit dans le bas de la fourchette indicative proposée qui allait de 20 à 24 euros.

La société est pourtant l'un des leaders mondiaux d'un "marché très attractif", celui de la cybersécurité, "dont la valeur est estimée à 58 milliards d'euros en 2020 et dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) est attendu à 9% entre 2020 et 2026" souligne Jesper Trolle. Exclusive Networks, qui se targue d'un "TCAC de 36% de son chiffre d’affaires brut depuis 2013", a de son côté enregistré 2,9 milliards d'euros de revenus en 2020 (soit 5% du marché) en incluant le groupe polonais Vercacomp comme s'il avait été acquis au 1er janvier 2020 alors que l'opération a été finalisée en septembre de cette année-là. Sur cette même base, l'Ebita ajusté a atteint 108 millions d'euros lors du dernier exercice. Hors Veracomp, le chiffre d'affaires et l'Ebita ajusté se seraient respectivement établis à 1,8 milliard et 95,2 millions d'euros.

Intermédiaire entre éditeurs de solutions et revendeurs

L’approche d'Exclusive Networks "permet aux fournisseurs d’adopter un modèle de mise sur le marché simple et agile en ce qui concerne leurs solutions de cybersécurité et d’infrastructure numérique, tout en bénéficiant de l’expertise locale et de la connaissance du marché de Exclusive Networks dans chaque juridiction d’opération" explique encore le groupe. Avec des bureaux dans 40 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 150 pays, Exclusive Networks, dont le siège social est en France, revendique ainsi un modèle "échelle mondiale, vente locale".

"Le cyber écosystème devient de plus en plus complexe, le canal de vente des produits cyber est fragmenté et la technologie évolue très rapidement pour lutter contre la sophistication croissante des menaces et des cyberattaques. Cela implique nécessairement le besoin d’avoir un spécialiste de la cybernétique (qui désigne l'étude des mécanismes d'information des systèmes complexes, NDLR) comme Exclusive Networks sur le long terme" selon Jesper Trolle.

Le marché pas (encore) emballé

