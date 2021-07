Europlasma : Une lettre d'intention signée en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé vendredi la signature d'une lettre d'intention avec un métallurgiste chinois en vue de la fourniture, à compter de 2023, d'une unité de dépollution et de valorisation des déchets d'aluminium.



Aux termes de l'accord, qui est assorti d'une période d'exclusivité de trois ans, le métallurgiste confiera au futur exploitant du site l'intégralité de ses déchets d'aluminium.



Europlasma interviendra en qualité de fournisseur de technologie, dont il conserve la propriété exclusive et sera maître d'oeuvre de la construction de l'usine.



Le groupe français devrait également se voir confier le contrat d'exploitation ainsi que le maintien en condition opérationnelle de l'unité.



Dans un premier temps, la capacité de l'installation permettra le traitement annuel de 30.000 tonnes de déchets, avec une capacité qui devrait être portée à 150.000 tonnes dans un second temps.



La finalisation des accords est dorénavant conditionnée au succès d'une seconde campagne de tests spécifiques qui interviendra durant le troisième trimestre 2021.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Europlasma progressait de plus de 3% vendredi matin après cette annonce.



