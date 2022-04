Europlasma : Une aide de la part de la Nouvelle-Aquitaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma a déclaré lundi qu'il allait bénéficier d'une aide de 1,7 million d'euros de la part du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, une annonce qui soutenait son cours de Bourse lundi à Paris.



L'aide - qui doit prendre la forme d'une avance remboursable - va permettre au spécialiste du traitement des déchets dangereux de poursuivre le développement de ses activités, en particulier sur son site de Morcenx (Landes).



Il est notamment prévu d'augmenter la capacité de l'usine de préparation de combustibles solides de récupération (CSR) à partir de déchets d'activité économique (DAE) jusqu'alors enfouis, qui sert de substitut aux énergies fossiles.



Cette activité permet de fournir une source d'énergie décarbonée aux entreprises cherchant à réduire leur impact carbone.



En outre, l'installation d'une ferme solaire, visant à rationaliser l'empreinte énergétique, est à l'étude sur le site.



Enfin, Inertam, l'usine de traitement des déchets d'amiante, continuera de bénéficier de son programme d'optimisation pour accroitre sa productivité et sa rentabilité.



Toutes ces annonces portaient l'action du spécialiste de la valorisation des matières en hausse de plus de 12% lundi à la Bourse de Paris.



