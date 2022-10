Europlasma : Reçoit une commande de plus de 8 ME

(CercleFinance.com) - Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce avoir reçu une nouvelle commande pour la production de 30.000 corps creux sur son site de Tarbes.



Ce nouveau contrat représente un chiffre d'affaires de plus de 8 ME.



L'entreprise annonce par ailleurs que le site poursuit ses travaux de qualification de nouveaux types de corps creux afin d'élargir son catalogue en vue de potentiels futurs contrats.



