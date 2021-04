Europlasma : Nouveau protocole d'accord dans la dépollution

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma grimpe de plus de 11% jeudi à la Bourse de Paris après la signature d'un nouveau protocole d'accord portant sur la capture et la valorisation du CO2.



Le spécialiste de la dépollution annonce que sa filiale Field Intelligence Energy (FIE) a signé avec Ecological World for Life (EWL) un partenariat en vue de la commercialisation en Amérique Latine d'une technologie de capture des gaz participant à l'effet de serre (CO2, NOx).



Cette technologie brevetée - baptisée ANA Industria - permet d'améliorer le procédé chimique de carbonatation en captant le CO2 à sa source et en transformant le CO2 et les NOx en carbonates de haute pureté à forte valeur ajoutée pour diverses applications industrielles.



La première phase de l'accord consistera à adapter la technologie à l'industrie pétrolière lors de l'extraction des hydrocarbures, fait savoir Europlasma.



Cette annonce intervient une semaine après la signature d'un protocole d'accord avec la start-up française Enzynov, qui développe des nettoyants écologiques, une collaboration qui avait déjà été bien accueillie par le marché.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.