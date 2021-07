Europlasma : Négociations avec un métallurgiste chinois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé lundi être entré en négociation avec un métallurgiste chinois pour la fourniture d'une unité complète de dépollution et de valorisation des déchets d'aluminium.



Ces discussions portent sur la livraison, courant 2022, d'une unité de traitement de 30.000 tonnes de déchets d'aluminium, dont la capacité pourrait être rapidement portée à 150.000 tonnes, puis 300.000 tonnes.



L'alimentation de l'unité en déchets sera assurée par le métallurgiste, basé dans la province du Thejiang, et qui s'est engagé à confier au futur exploitant ses déchets d'aluminium pour une durée de 15 ans, garantissant la rentabilité et la viabilité du site.



Europlasma interviendra en qualité de fournisseur de technologie, de maître d'oeuvre de la construction de l'unité et pourra prendre part à l'exploitation de l'unité.



Une lettre d'intention devrait être signée prochainement, suivie d'une campagne de tests durant le troisième trimestre 2021, ce qui devrait ouvrir la voie à une finalisation de la commande d'ici à la fin de l'année



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.