Europlasma : Le titre chute après une émission convertible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la dépollution Europlasma chute lourdement lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du tirage d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre (OCA).



A 12h30, le titre perd plus de 9% dans un marché parisien en repli de plus de 2%.



Europlasma a annoncé ce matin avoir procédé au tirage de quatre tranches de 100 OCA chacune, pour un montant nominal total de quatre millions d'euros dans le cadre du programme de financement conclu avec Global Corporate Finance.



Au cours des 12 premiers mois de ce programme, conclu en avril dernier, le fonds a la possibilité de demander l'émission de tranches pour un montant total de 12 millions d'euros, répartie en six tranches d'un montant de deux millions d'euros chacune.



La réaction du marché est négative car l'opération est appelée à entraîner, à terme, une dilution des actionnaires existants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.