Europlasma : En discussions avec l'algérien NCC Environnement

(CercleFinance.com) - Europlasma progresse de presque 6% en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé des discussions avec l'algérien NCC Environnement en vue de la création d'une unité de vitrification de l'amiante.



L'expert en matière de dépollution précise que les pourparlers engagés avec le groupe de traitement, de gestion et de valorisation des déchets portent sur la création d'une unité de vitrification de l'amiante, mais aussi des polychlorobiphényles (PCB).



Eurplasma rappelle dans un communiqué que les autorités algériennes ont fait du traitement des stocks de déchets d'amiante et de PCB une 'priorité'.



Le groupe français reconnaît toutefois qu'il demeure encore plusieurs obstacles conditionnant la faisabilité du projet, parmi lesquels des questions liées à la gouvernance, aux modalités d'exécution du marché et à l'obtention des autorisations administratives usuelles.



Pour l'heure, aucun accord préliminaire n'a été signé.



