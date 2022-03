Europlasma : Désigné repreneur de SATMA PPC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma annonce avoir été désigné, par le tribunal de commerce de Grenoble, repreneur de SATMA PPC, fabricant d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques qui a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2020, avec des pertes de 1,3 million.



L'offre de reprise comprend le maintien de la production sur le site actuel, la conservation de l'intégralité des emplois, ainsi qu'un ambitieux plan d'investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité.



Cette reprise vise la création d'une filière intégrée de production puis de transformation de produits finis en aluminium, aluminium-composite et autres matériaux (acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment des secteurs de la défense et de l'énergie.



