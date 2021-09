Europlasma : Des capacités accrues dans les déchets amiantés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma progresse de presque 3% ce jeudi à la Bourse de Paris après annoncé une augmentation des cadences de production d'Inertam, son usine de traitement consacré aux déchets amiantés.



Le spécialiste de la dépollution indique que trois stockeurs de nouvelle génération ont été installés cet été dans la zone de préparation de charge, où les déchets sont broyés avant d'être acheminés dans le four de fusion.



La mise en service de ces stockeurs, dans le courant du mois d'août, s'est traduite par une production sensiblement supérieure à celle observée depuis deux ans, fait valoir le groupe, qui fait état d'un record de 31 tonnes de déchets d'amiante vitrifiés en une journée.



Les demandes d'autorisation pour la mise en place d'un four additionnel sont en cours.



