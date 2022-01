Europlasma : Alpha Blue Ocean réaffirme son soutien au groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alpha Blue Ocean a réaffirmé jeudi son soutien à Europlasma dans le cadre de la nouvelle phase de développement et de réindustrialisation du spécialiste du traitement de déchets dangereux.



Dans un communiqué, le fonds d'investissement basé à Dubaï, partenaire financier d'Europlasma depuis quatre ans, explique avoir 'toujours cru' aux perspectives offertes par les technologies innovantes et parfois uniques au monde de l'entreprise.



'Il y a quatre ans, cela nous semblait inconcevable qu'un fleuron de l'industrie française, pionnier dans son domaine, puisse mettre la clé sous la porte', rappelle Pierre Vannineuse, le fondateur et directeur des investissements d'Alpha Blue Ocean.



Le dirigeant salue un projet de redressement 'clair' et une équipe dirigeante 'pertinente et motivée'.



Pour mémoire, Europlasma a officialisé la semaine dernière, avec le soutien des pouvoirs publics, la relance de la fabrication en France de contenants de stockage haute pression, une innovation mise au point par le groupe.



Le projet est notamment financé par Alpha Blue Ocean, qui s'est engagé à hauteur de 25 millions d'euros sur les sept prochaines années, dans le cadre d'une émission de dette à long terme.



Alpha Blue Ocean est une 'family office', c'est-à-dire un fond investissant ses propres capitaux au service de l'économie réelle, qui vise en particulier les ETI cotées délaissées par le système bancaire.



