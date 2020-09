Europcar mobility : Alliance stratégique avec Routes Car Rental

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce la signature d'une nouvelle alliance stratégique avec Routes Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada.



Routes Car Rental, basé à Toronto au Canada, dispose d'une flotte de plus de 6 000 véhicules de toutes catégories et transporte 250 000 passagers chaque année.



Le partenariat débutera le 30 septembre 2020, sous la marque Europcar, pour servir mutuellement des clients dans le réseau respectif de chaque partenaire.



Les clients Routes auront accès aux services de location de voitures Europcar directement sur le site web Routes ou dans les stations Europcar, et pourront réserver des forfaits ' tout compris ' en dehors du Canada dans l'ensemble du réseau mondial Europcar.



De la même manière, les clients Europcar auront accès aux services de Routes sur le site web d'Europcar ou dans les stations Routes et pourront louer une voiture lorsqu'ils se rendront au Canada.



