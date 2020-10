Eurofins scient. : Résultats solides, Mainfirst reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins enregistre une hausse organique de 23% de son CA au 3e trimestre, notamment ' grâce à la forte contribution des activités de test Covid-19 ', analyse Mainfirst.



Les autres activités du groupe ne sont pas en reste : elles ont retrouvé une croissance organique positive au cours du trimestre.



Dans ce contexte, le groupe réitère ses objectifs 2020 et compte même ' les dépasser de manière significative ', rapporte Mainfirst.



L'analyste s'attend d'ailleurs à ce que le consensus soit relevé car il est en effet ' déjà au-dessus des prévisions ', fait remarquer le broker.



Mainfirst reste donc à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 735 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.