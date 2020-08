Eurofins scient. : Le titre gagne +16% après les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 16% après l'annonce de ses résultats et de ses prévisions sur 2020. Oddo estime que le groupe a publié ce matin ses résultats semestriels 2020, de bonne facture et un peu au-dessus de ses attentes.



' Ces résultats traduisent i/ une résilience des métiers d'Eurofins (Pharma, Food, Diagnostic clinique notamment), et ii/ le début de la montée en puissance des tests liés au COVID '.



' Eurofins confirme ses guidances initiales, à savoir i/ une croissance +5% en organique, ii/ environ 5.0 MdE de CA, iii/ 1.1 MdE d'EBITDA ajusté et iv/ 500 ME de FCF to Firm (cette dernière n'apparaissait plus lors de la guidance du T1, elle est désormais de retour) '.



' Le mois de juillet aurait représenté environ 55 ME lié au COVID, en forte accélération. Nous voyons donc désormais plus d'upside que de downside sur le COVID, la résilience des business units ' sensibles ' étant avérée, même en cas de confinement '.



Oddo a relevé son objectif de cours à 640 E (contre 600 E) et confirme con conseil à l'achat.



