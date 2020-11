Eurofins scient. : Lancement d'un kit de détection du Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec l'augmentation actuelle des infections au SRAS-CoV-2, la capacité des test qRT-PCR est poussée à la limite, estime Eurofins.



Dans ce contexte, la société lance aujourd'hui son kit GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 Mplex FLA (Sanger) afin de contribuer à l'augmentation des capacités de test. Ce nouveau kit propose une sensibilité et un temps de résultats similaires aux tests PCR, assure Eurofins.



Le test détecte deux fragments de gène du génome viral et sa limite de détection (5 copies / réaction) correspond aux performances des meilleurs tests qRT-PCR disponibles. Les réactions multiplex du kit couvrent également un gène domestique humain qui permet de confirmer le succès du processus complet d'échantillonnage, d'extraction, d'amplification et de détection.



Eurofins GSD demandera l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de ce kit auprès de la FDA américaine.



