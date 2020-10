Eurofins scient. : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur Eurofins Scientific, qu'il fait passer de 750 à 835 euros, saluant la capacité du prestataire de services bio-analytiques à dépasser les prévisions et à relever constamment ses objectifs.



'Depuis son introduction en Bourse en 1997, les titres d'Eurofins ont généré un rendement total pour les actionnaires (TSR) de l'ordre de 12.500%', fait remarquer l'analyste dans une note de recherche.



'Les actionnaire ont été récompensés par une équipe de direction ambitieuse, qui a su bâtir un réseau de laboratoires de premier plan au niveau mondial', explique Berenberg.



'Nous pensons que les investisseurs vont continuer à être récompensés par une conjonction mêlant croissance du chiffre d'affaires, expansion des marges, amélioration du flux de trésorerie et désendettement au cours des années à venir', conclut l'intermédiaire.



Berenberg affiche toujours une recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.