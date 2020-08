Eurofins scient. : Acquisition au Japon

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord avec Noritsu Koki pour acquérir GeneTech, présenté comme 'le pionnier des tests prénatals non invasifs (NIPT) et un acteur leader dans l'analyse génétique au Japon'.



Cette société emploie plus de 35 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros l'année dernière. Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués dans le communiqué.



Le rachat de GeneTech permettra au groupe français de 'prendre la tête du marché NIPT au Japon avec des avantages d'échelle significatifs sur ses concurrents, tout en renforçant encore son offre de services' dans ce domaine.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROFINS SCIENT. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok