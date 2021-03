Eurazeo : La valeur des actifs détenus par Eurazeo monte à 22 milliards d'euros, d'importantes cessions en vue

(BFM Bourse) - La société d'investissement tricolore a fait part d'une progression de 16% de ses actifs sous gestion en 2020, l'actif net réévalué atteignant un record historique. Eurazeo prévoit en outre un nombre important de cessions en 2021 et 2022 compte tenu de la maturité de son portefeuille.

La saison des résultats annuels touche à sa fin mais réserve encore quelques bonnes surprises aux investisseurs parisiens. Dans un environnement volatil, Eurazeo a annoncé mercredi matin être parvenu à faire croître de 16% ses actifs sous gestion, à 21,8 milliards d'euros, notamment grâce à une "nouvelle année de levée de fonds record (+19% à 2,9 milliards d'euros), ce qui constitue "une belle performance dans le contexte Covid-19" estime le courtier Oddo BHF, qui rappelle que la société d'investissement avait levé 2,4 milliards d'euros en 2019. Une dynamique qui "devrait encore s'accélérer cette année" selon l'analyste.

"2020 a été plutôt une bonne année pour Eurazeo, sur nos deux indicateurs clés, que sont les actifs sous gestion et l'actif net réévalué (ANR)", a déclaré à l'AFP Philippe Audouin, directeur financier du groupe. L'ANR, qui reflète la création de valeur des sociétés dans lesquelles Eurazeo a investi, a progressé pour atteindre 85,4 euros par action fin 2020 (+6,3% par rapport à fin 2019 et +21% par rapport au 30 juin 2020), soit son plus haut niveau historique.

L'actif net réévalué à un sommet historique

La société d'investissement précise que "les actifs du groupe sont désormais composés à 100% d'actifs non-cotés", Eurazeo étant sorti du capital du loueur automobile Europcar en février 2020. "Par prudence", toujours, Philippe Audouin a indiqué que le groupe avait comptabilisé à zéro cette participation au 31 décembre 2020. "Nous avons bien sûr cédé [les titres Europcar] à une valeur positive donc nous aurons le bénéfice de cette cession dans nos comptes 2021", a-t-il ajouté.

Eurazeo proposera par ailleurs un dividende de 1,5 euro par action au titre de l'exercice 2020, en ligne avec celui proposé au titre de 2019 qui n’avait finalement pas été distribué pour tenir compte des recommandations gouvernementales, et en hausse de 20% par rapport à la dernière distribution.

23% de décote sur le titre

Eurazeo a par ailleurs limité sa perte nette à 160 millions d'euros en 2020 grâce à un net rebond au second semestre (+230 millions d'euros), à comparer à un bénéfice net de 99 millions d'euros en 2019. Hors impact des deux sociétés de son portefeuille les plus touchées par la crise, Europcar Mobility Group et la société spécialisée dans les voyages éducatifs, WorldStrides, le bénéfice net se serait établi à 217 millions d'euros souligne Philippe Audouin.

"La performance du groupe sur l’ensemble des éléments de sa stratégie -création de valeur des cessions, actifs gérés, levée de fonds auprès de nos investisseurs partenaires, commissions de gestion, FRE (pour "Fee related earnings", soit le résultat récurrent de l’activité, NDLR)- confirme notre trajectoire de doublement des actifs sous gestion à horizon 5-7 ans" se félicite la présidente du directoire d'Eurazeo Virginie Morgon, cité dans le communiqué. Celui-ci précise que "les cessions devraient s'accélérer en 2021 et 2022 compte-tenu de la maturité du portefeuille".

O+, le "programme ESG le plus ambitieux du secteur"

Eurazeo rappelle être "la seule société de private equity présente dans les indices des cinq agences de notation extra-financières de référence (...) et figure ainsi parmi les leaders des entreprises financières classées par MSCI (...), avec une note AA qui le situe parmi les 20% des entreprises les mieux classées.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse