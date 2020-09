Erytech pharma : La Bourse optimiste sur les avancées d'Erytech dans le cancer du pancréas

(BFM Bourse) - L'action de la biotech lyonnaise enregistre la plus forte hausse du SRD mardi matin. Erytech prévoit de communiquer le 29 septembre prochain auprès des investisseurs, en amont de l'issue d'un essai clinique déterminant dans le cancer du pancréas.

C'est le cancer qui a emporté le fondateur d'Apple, Steve Jobs, à seulement 56 ans. Et de façon préoccupant,e il s'agit à la fois d'un type particulièrement grave (moins de 10% des patients survivent au-delà de cinq ans actuellement), et dont l'incidence croît le plus rapidement (au point qu'il pourrait devenir d'ici 2030 la seconde forme de cancer la plus mortelle, après le cancer du poumon, selon la revue scientifique Cancer Research). Le cancer du pancréas constitue aujourd'hui le principal axe de développement d'Erytech depuis les résultats positifs obtenus lors d'une phase intermédiaire d'essais cliniques (phase 2b).

Son produit phare, l'eryaspase, fait désormais l'objet d'un essai final (phase 3, qui correspond à la dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) dont les premiers résultats sont attendus à la fin de l'année. Avec à la clé la possibilité de demander une autorisation de mise sur le marché dans la foulé si les données sont particulièrement concluantes.

En amont de la publication de ces résultats, Erytech a annoncé lundi soir la tenue le 29 septembre d'une téléconférence avec le docteur Manuel Hidalgo, du Weill Cornell Medicine/NewYork-Presbyterian Hospital. Référent mondial dans le domaine des cancers gastro-intestinaux (il a notamment contribué au développement et à l'homologation de l'Abraxane, un traitement de Celgene), le docteur Hildago est l'un des investigateurs dans le cadre des essais menés par Erytech, qui se déroulent dans douze pays au total.

La biotech a précisé à cette occasion que plus de 450 sur un total de 500 patients avaient été recrutés à ce stade dans l'essai international "TRYbeCA-1" destiné à confirmer l'efficacité d'eryaspase en tant que traitement de deuxième intention du cancer du pancréas (associé à la chimiothérapie).

Une cohorte qui permet déjà de confirmer que les premières données d'efficacité devrait être disponibles vers la fin de l'année 2020. Deux résultats sont envisageables. Le moins favorable est une poursuite de l’étude jusqu'à l'analyse définitive au second semestre 2021. Mais si une amélioration significative de la survie globale est d'ores et déjà établie, alors l'essai sera arrêté par anticipation "pour cause de supériorité". Et Erytech pourra dès lors déposer (vers la mi-2021) une demande d'homologation auprès de la Food and Drug Administration (FDA).

D'ici là, Erytech donne donc rendez-vous aux investisseurs le 29 septembre prochain, à 16h00, pour une présentation du paysage actuel des traitements et des besoins médicaux non satisfaits dans le traitement des patients atteints de cancer du pancréas. La direction effectuera aussi à cette occasion un point d’étape concernant eryaspase et l'étude clinique TRYbeCA-1.

Perçue par le marché comme un signe de confiance, l'annonce de ce rendez-vous permettait une accélération de 14,37% du titre à 5,89 euros vers 10h45.

