Erytech pharma : La biotech lyonnaise Erytech muscle sa trésorerie en cédant son site américain

(BFM Bourse) - Complètement à rebours du marché, Erytech affiche lundi la plus forte hausse du SRD après la vente de son site de production américain. Une transaction qui va rapporter 44,5 millions de dollars... soit autant que la capitalisation boursière actuelle d'Erytech Pharma, logée à 49 millions d'euros.

Vedette du jour, Erytech Pharma flambe de plus de 40% à 1,70 euro vers 16h00, dans de copieux volumes avec plus de trois millions de titres échangés depuis l'ouverture. Cette poussée de fièvre boursière permet au titre de revenir sur ses niveaux observés début avril, mais celui-ci accuse toujours un repli de 25% depuis le début de l'année... et de 73% sur un an.

Le regain d’intérêt sur le dossier est à mettre au crédit d'une belle opération financière pour Erytech Pharma. Le laboratoire français vient d'annoncer la cession de son site de production aux Etats-Unis à Catalent, une société de développement et de fabrication à façon (CDMO), leader dans le domaine des thérapies innovantes.

Selon les termes de la transaction, la société américaine acquiert l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale de la biotech lyonnaise basée à Princeton, aux États-Unis pour un montant total de 44,5 millions de dollars. Catalent propose de reprendre le personnel actuel du site, soit environ 40 personnes, et s'engage à devenir le fabriquant du produit candidat principal d'Erytech, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.

Le site de Princeton abrite une unité de fabrication de pointe d'environ 3000 m², conçue pour pouvoir répondre à des besoins et capacités de production de thérapies cellulaires variés.

"Catalent mettra également à disposition son expertise en matière de fabrication de produits thérapeutiques innovants à un stade de développement avancé et à des fins commerciales, notamment en matière de caractérisation des produits, de production commerciale, d'inspections et d'approbations réglementaires", explique Erytech Pharma. De son côté, le Français conserve son site de fabrication français à Lyon, ainsi "que son savoir-faire et ses compétences en process de production pour poursuivre l'innovation dans la fabrication de thérapies cellulaires."

Une trésorerie renforcée

L'accueil réservé à cette opération est à la hauteur de l'enjeu pour Erytech Pharma. La vente de son unité de production américaine lui permettra de muscler la trésorerie de la biotech lyonnaise et surtout de financer les prochaines études cliniques. Mi-mars, le lyonnais avait fait annoncé une position de trésorerie et équivalents de trésorerie de 33,7 millions d'euros fin 2021 contre 44,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 38 millions d'euros en septembre 2021. En outre, la diminution du nombre de salariés réduira mécaniquement les dépenses (la firme comptait un peu plus d'une soixantaine d'employés aux USA préalablement à la cession, et 140 en Europe).

Erytech Pharma ambitionne de devenir un leader des traitements basés sur les globules rouges pour traiter des formes graves de cancers et maladies orphelines.

Début avril, Erytech Pharma fait part de la publication dans le British Journal of Haematology de résultats pour l'étude clinique de phase 2, conduite par l'Organisation nordique d'hématologie et d'oncologie pédiatrique (NOPHO), dans le traitement par eryaspase de patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) hypersensible. L'étude a été conduite par la NOPHOI auprès de 55 patients dans 21 sites cliniques dans les pays scandinaves et les pays baltes. Les principaux objectifs de l'étude, qui étaient l'activité et la sécurité de l'enzyme asparaginase, ont été atteints.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse