Erytech pharma : Renonce au dossier Graspa, le titre chute

(CercleFinance.com) - Erytech a annoncé hier soir avoir décidé de renoncer à soumettre une demande d'approbation pour Graspa dans le traitement des patients atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL).



La nouvelle faisait chuter son titre de plus de 22% dans les échanges de fin de matinée à la Bourse de Paris.



En dépit de résultats cliniques qualifié de 'prometteurs', la société biopharmaceutique dit avoir pris sa décision au vu de l'évolution du contexte concurrentiel et de la requête par la FDA américaine de données cliniques complémentaires, qui auraient nécessité d'importantes dépenses de sa part.



Dans son communiqué, Erytech dit maintenant vouloir se concentrer sur ses programmes précliniques 'les plus prometteurs' et ses activités de partenariat stratégique.



L'entreprise indique avoir sélectionné un conseiller spécialisé afin évaluer ses alternatives stratégiques pour exploiter sa plateforme d'encapsulation de médicaments dans les globules rouges Erycaps avec des actifs complémentaires et/ou une transaction d'entreprise plus large.



Plusieurs options sont en cours de discussion, ajoute la société, qui prévoit de communiquer sur ces initiatives stratégiques au cours du quatrième trimestre de cette année.



