Erytech pharma : Un concert d'actionnaires franchit les10%

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 18 mai 2023, complété notamment par un courrier reçu le 24 mai, le concert composé (i) de la société Elaia Partners (agissant pour le compte du FPCI Auriga IV Bioseeds), (ii) de la société Go Capital (agissant pour le compte du FPCI Ouest Venture), (iii) de la société Auriga Partners (agissant pour le compte du FPCI Auriga Ventures III) et (iv) du sous-concert Guy Rigaud, a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 mai 2023, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Erytech Pharma et détenir 12,45% du capital et 14,79% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert des sociétés Elaia Partners, Go Capital et Auriga Partners et du sous-concert Guy Rigaud, vis-à-vis de la société Erytech Pharma, suite à l'augmentation de capital de la société Erytech Pharma.



