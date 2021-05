Erytech pharma : UBS repasse sous les 10% du capital

(CercleFinance.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 mai 2021, les seuils de 15% et 10% du capital et des droits de vote de la société Erytech Pharma et détenir en l'espèce 5,90% du capital et 5,51% des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution de titres Erytech Pharma détenus dans le cadre des activités de négociation.





