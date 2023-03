Erytech pharma : La trésorerie rassure, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma gagne du terrain ce jeudi à la Bourse de Paris après la publication de ses résultats annuels, qui contribuent notamment à rassurer le marché sur sa situation de trésorerie.



Vers 12h00, le titre de la société biopharmaceutique avance de 5,7% après avoir gagné jusqu'à 11% dans le courant de la matinée.



Au 31 décembre 2022, Erytech disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'un montant total de 38,8 millions d'euros, contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021



L'entreprise étaye cette amélioration par la vente récente de son site de production de thérapie cellulaire de Princeton (New Jersey) pour un montant total de 44,5 millions de dollars.



Suite aux résultats décevants de l'essai de phase 3 de la société dans le cancer du pancréas et à l'arrêt du programme Graspa, sa perte nette pour l'ensemble de l'année 2022 a été ramenée à 0,2 million d'euros, du fait de la chute de ses dépenses d'exploitation.



Suite à sa profonde restructuration, Erytech a annoncé en février dernier son intention de procéder à un rapprochement stratégique avec Pherecydes, avec l'objectif de capitaliser sur ses ressources financières et ses équipes pour accélérer les projets de développement en phagothérapie de Pherecydes.



Les actionnaires des deux entreprises seront appelés à se prononcer sur le projet de fusion au cours d'assemblées générales prévues pour la fin du mois de juin 2023. La transaction devrait être finalisée dans la foulée.



Depuis le début de l'année, l'action Erytech affiche un gain de plus de 129%, après une chute de 826% l'an dernier.



