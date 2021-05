Erytech pharma : Armistice Capital franchit les 5% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Armistice Capital -agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion- a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 avril 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Erytech Pharma et détenir en l'espèce 9,80% du capital et 9,25% des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Erytech Pharma. Armistice Capital précise en outre détenir 1 893 921 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 4 mai 2023, donnant droit à autant d'actions Erytech Pharma au prix de 7,50 E par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.