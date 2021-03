Erytech pharma : Les pertes se sont creusées en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En 2020, Erytech Pharma enregistre une perte nette de 73,3 millions d'euros, soit une hausse de 10,6 millions d'euros (+17 %) par rapport à l'année précédente, découlant d'une hausse de 4,8 millions d'euros (+7 %) de la perte opérationnelle et d'une diminution de 5,9 millions d'euros du résultat financier.



La Société estime que sa trésorerie actuelle peut financer ses dépenses opérationnelles prévues et ses programmes en cours jusqu'au quatrième trimestre 2021, et, avec l'option restante des produits potentiels disponibles dans le cadre de l'accord de financement par obligations convertibles, jusqu'au premier trimestre 2022.



L'entreprise précise que des résultats et/ou avancées réglementaires sont attendus en 2021 pour 4 programmes cliniques avec le produit candidat phare eryaspase.



Par ailleurs, Erytech Pharma devrait présenter les résultats finaux de l'étude de phase 3, TRYbeCA-1, dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas, prévus au 4e trimestre 2021, tandis qu'un point sur le chemin réglementaire potentiel pour une demande d'autorisation (BLA Licence) dans la LAL hypersensible est attendu au 1er semestre 2021.



