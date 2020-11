Erytech pharma : La perte nette se creuse, le titre en recul

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma a présenté ses résultats financiers à l'issue des neuf premiers mois de l'année. La société bio-pharmaceutique enregistre une perte nette de 53,6 millions, qui se creuse par rapport à l'an dernier à la même période (-43,2 millions d'euros).



La société indique par ailleurs disposer d'une trésorerie de 40,5 millions d'euros à fin septembre et a récemment annoncé l'obtention d'un financement non dilutif (PGE) de 10 millions d'euros, garanti par l'État français.



Ce point d'activité n'a toutefois pas rassuré les investisseurspuisque le titre perdait près de 4% après cette publication, alors qu'il avait gagné jusqu'à 13% ces quatre derniers jours.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel