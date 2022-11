Erytech pharma : Financement assuré jusqu'à mi-2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Erytech s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur ses activités et publié ses résultats du troisième trimestre.



Après l'arrêt de son principal programme Graspa - suite à l'échec de son étude de Phase 3 dans le cancer du pancréas - l'entreprise se recentre actuellement sur la recherche d'un partenaire et sur ses programmes précliniques existants.



Sa profonde réorganisation, qui a entraîné une chute de ses effectifs d'environ 75% par rapport au début d'année, s'est traduit par une perte nette de 6,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, contre -35,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente.



A la fin septembre, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 47,3 millions d'euros, un montant jugé suffisant pour financer ses dépenses d'exploitation et ses programmes en cours jusqu'à mi-2024.



Au niveau stratégique, Erytech indique que la recherche d'options de partenariat se poursuit et qu'il est en train d'évaluer aujourd'hui quelques options jugées 'intéressantes'.



A la Bourse de Paris, l'action Erytech progressait de plus de 3% après ces annonces. Elle accuse encore 66% de baisse depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.