Erytech pharma : Défend le projet Pherecydes, accuse Akkadian

(CercleFinance.com) - Erytech a accusé lundi le fonds d'investissement Akkadian de mener une campagne de désinformation à son encontre en contestant son projet de fusion avec Pherecydes sur la base notamment d'arguments présentés comme trompeurs.



Akkadian, qui détient autour de 5% d'Erytech, a plaidé la semaine dernière pour une stratégie alternative, estimant que le projet de rapprochement avec Pherecydes sous-évaluait la valeur de la biotech.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Erytech rejette des actions 'infondées' qui présentent - selon l'entreprise - un risque de destruction de la valeur actionnariale et de perte d'emplois dans deux entreprises, ainsi que la perte potentielle d'une technologie d'importance stratégique en France.



La société estime par ailleurs qu'Akkadian n'a pas présenté d'autre option valable.



Erytech souligne qu'un échec de la fusion ne conduirait qu'à une destruction de valeur pour l'entreprise et ses actionnaires, jugeant peu probable la mise en oeuvre d'un projet alternatif en raison de la complexité et du temps nécessaire à de tels projets.



L'entreprise va jusqu'à évoquer la possibilité de la mise en place d'un processus liquidatif jusqu'à l'extinction totale de ses ressources.



Dans ce contexte, Erytech dit rappeler à ses actionnaires l'importance de leur participation à l'assemblée générale prévue le 23 juin afin de soutenir le projet de fusion.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Erytech cédait 3,5% lundi, tandis que l'action Pherecydes lâchait plus de 7%.



