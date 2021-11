Electro power : Augmentation de capital sursouscrite

(CercleFinance.com) - NHOA annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du DPS dont la souscription s'est déroulée du 12 au 23 novembre, avec une demande totale d'environ 160 millions euros, soit un taux de souscription d'environ 114%.



Le montant brut total de l'augmentation de capital s'élève à un peu plus de 139,9 millions d'euros, correspondant à une émission de 12.766.860 actions nouvelles à un prix de souscription de 10,96 euros par action.



L'émission, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 1er décembre. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel