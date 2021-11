Electro power : Abandon d'un projet solaire d'Engie à Hawaii

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA annonce qu'Engie North America a notifié Hawaiian Electric Company (HECO) de sa décision d'abandonner le projet d'installation d'énergie solaire couplée à du stockage à Puakō, projet dans lequel NHOA devait être sous-traitant d'Engie.



Dans ce projet, qui avait été attribuée à Engie en mai 2020, NHOA devait fournir le système de batteries de stockage et devait agir en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes.



NHOA précise toutefois que cette décision d'Engie est sans impact sur son carnet de commandes qui demeure inchangé à 205 millions d'euros. Sa 'guidance' 2021 n'est pas impactée et celle pour 2022 est confirmée.



