Electro power : TCC finalise l'acquisition

(CercleFinance.com) - Taiwan Cement Corporation, une société cotée à la Bourse de Taïwan a finalisé aujourd'hui l'acquisition de 60,48% du capital social d'Engie EPS par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100%, Taiwan Cement Europe Holdings. Engie EPS est renommée ' NHOA '.



La Transaction a été réalisée moyennant un prix d'acquisition total d'un montant d'environ 132 millions d'euros (payé en numéraire), représentant un prix de 17,10 E par action et une valeur d'entreprise de plus de 240 millions d'euros.



